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صنعاء - ياسمين الخيامي - أسد مفترس يختطف طفلًا من قبضة والده ويحمله بانيابه.. وعندما أوشك على التهام فريسته الصغيرة كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب

تمكن رجل بطريقة، شبه إعجازية، من إنقاذ طفله الصغير من أنياب أسد جبال كاد يفترسه في إحدى حدائق الحيوانات في ولاية كاليفورنيا. ووفقاً لموقع “فوكس نيوز” فإن أسرة من 6 أشخاص كان يسيرون في منتزه وايتينغ رانش وايلدرنيس في مدينة ليك فورست بكالفورنيا، عندما وقع الحادث المؤلم، حيث كان أحد الأطفال وعمره 3 أعوام يسير أمام والده قبل أن يهجم عليه فجأة أسد جبال. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان..الرعب والهلع يجتاح كل ابناء هذه المحافظة بعد ان هاجمت " الحنازير " أحد المواطنين وقضت عليبه بطريقة مرعبة ( صورة ) طيران التحالف يصعق الرئيس هادي وينقلب على قواته المتواجدة في الجنوب ويوجه ضربة ساحقة للجيش الوطني في هذه المنطقة الجنوبية ( تفاصيل طارئة ) فتاة غير مسلمة ولا تؤمن بالاسلام..لكنها تقرر تطبيق احد اركان الاسلام لعلاج مرض خطير اصابها..شاهد بالصور النتائج المذهلة التي تحققت للفتاة المريضة ( 2 صور ) شاهد بالفيديو ..سعودي يهجم في ليلة الجمعه على مرقص بجوار منزله وعندما وصل حدثت الصدمة التي جعلته ينهار وينفجر من البكاء ..فيديو صادم Advertisements ابو علي الحاكم وقيادات الحوثي يصابون بصدمة كبيرة بعد توجيهات مباشرة من زعيم الجماعة بعدم اقتحام مأرب..وعقوبات مرعبة لكل من يتقدم خطوة واحدة نحو المدينة ليست توكل كرمان..ناشطة سياسية يمنية بارزة تذرف الدموع وتنهار والسفير احمد صالح وابن عمه طارق عفاش يبكون بسبب هذا الاعتراف الخطير (صورة + الاسم ) الحوثيون يخدعون الشيخ سلطان العرادة وكل قبائل مارب الشرسة ويقتحمون مأرب..وقناة المسيرة ترعب الجميع وتبث هذا الخبر العاجل بالصوت والصورة من قلب مأرب سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل ابناء السلطنة بقرار رسمي اثار جنون الملك سلمان وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي واصابهم بالذهول ( نص القرار ) وأوضح الموقع أن الأسد الذي ظهر فجأة التقط الطفل من رقبته، لكن الأب سارع بضرب الأسد بحقيبة ظهر مما جعل ذلك الحيوان المفترس يفلت الطفل الصغير، ويتناول الحقيبة بدلا منه، ويقفز إلى إحدى أشجار المنتزه. وذكرت هيئة مكافحة حرائق مقاطعة أورانج إنه جرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات، حيث أكد الأطباء أن حالته مستقرة، فيما قال مسؤولون في الحديقة إن ذلك الأسد قد جرى قتله لاحقا.

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