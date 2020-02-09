شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تشن هجوما واسعا على مختلف مواقع ميليشيا الحوثي في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية هجوما واسعا مساء اليوم السبت على مختلف مواقع مليشيا الحوثي في محافظة الحديدة(غربي اليمن). وحسب مصادر محلية، فإن القوات المشتركة شنت هجوما بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة على مواقع الحوثيين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن القوات المشتركة بدأت الليلة بتصعيد كبير وغير مسبوق في محافظة الحديدة، وشنت هجوما واسعا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على مواقعها.

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