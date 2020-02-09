شكرا لبحثكم عن خبر انفجار هائل داخل نفق مفخخ يطمر عشرات الحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي دفنت اليوم 30 جثة لمقاتليها، طمروا تحت نفق أرضي كانت المليشيا حفرته سابقاً في جبهة الجامعة، بمدينة الحديدة.

وأفادت المصادر، بإن 30 من عناصر المليشيا دفنوا داخل نفق مفخخ هربوا إليه ليلاً من قصف مدفعي شنته القوات اليمنية المشتركة على مواقع الحوثيين رداً على هجمات حوثية نحو مواقع القوات المشتركة.

وانفجر النفق ليحدث دوياً كبيراً سمع إلى مناطق بعيدة من مدينة الحديدة الليلة الماضية.

ولم توضح المصادر ما اذا كان الانفجار نتيجة لقذيفة مدفعية أطلقتها القوات المشتركة وسقطت في النفق أم انه ناتج عن انفجار شبكة الألغام المزروعة داخل النفق بعناصر المليشيا.

وشهدت جبهات الحديدة الليلة الماضية اشتباكات عنيفة، انتهت بدحر عناصر المليشيا المتسللين نحو حيس والتحيتا.

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