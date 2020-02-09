شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تصدر توجيهات جديدة بشأن السلفيين المهجرين من دماج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية، اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي أصدرت توجيهات جديدة بشأن السلفيين المهجرين من دماج، محافظة صعدة.

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن الحوثيون أعادوا السلفيين إلى مركز دماج، مديرية كتاف، الواقع شرقي المحافظة، لإعادة تفعيل نشاطهم الديني.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا أصدروا قرارات وتوجيهات لكافة الأجهزة الأمنية وحواجز التفتيش في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بعدم اعتراض السلفيين والسماح لهم بالتنقل وممارسة نشاطهم بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تقدم قوات الجيش اليمني الى وادي ال ابوجبارة شرقي كتاف، القريب من دماج.

وفي العام 2014، ارتكبت المليشيا الحوثية جرائم قتل وتهجير وتشريد بحق السلفيين في دماج، الا أن خطوة اعادتهم تأتي نتيجة لجهود وتفاهمات تقودها قيادات سلفية في العاصمة صنعاء وذمار، مع قيادات حوثية.

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