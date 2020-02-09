شكرا لبحثكم عن خبر سكرتير رئيس الوزراء: الانتقالي الجنوبي سيكون جزء من الشرعية قريبا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال السكرتير الصحفي السابق برئاسة الوزراء غمدان الشريف، أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون جزء من الشرعية خلال المرحلة القادمة.

واكد الشريف في تغريدة على موقع “تويتر” أن تنفيذ اتفاق الرياض يجري في مراحله الأخيرة مشيرا إلى أن هناك مرحلة جديدة قادمة سيصبح فيها المجلس الانتقالي جزء من الشرعية.

وأضاف، نجاح تنفيذ اتفاق الرياض في مراحله الأخيرة وتبذل المملكة واللجنة السياسية والعسكرية كل الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاق بدعم ومتابعة من فخامة الرئيس.

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وقال "بموجب تنفيذ الاتفاق سوف يصبح الانتقالي جزء من الشرعية.. سيصوب السلاح نحو العدو المشترك الميليشيا الحوثية"

واختتم تغريدته قائلا: نحن أمام مرحلة جديدة.