الحوثيون يتعمدون وضع سجناء مصابين بالايدز مع آخرين أصحاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف برلماني يمني، عن تعمد مليشيا الحوثي بوضع سجناء مصابين بالايدز مع آخرين أصحاء.

وقال أحمد سيف حاشد، عضو مجلس النواب، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أن السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تكتظ بالنزلاء، وهناك تعمد لوضع السجناء المصابين بالإيدز مع آخرين غير مصابين“.

وأشار حاشد الى أن وزير الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، عبدالكريم الحوثي، يشرف على عمليات التعذيب للسجناء.

وتابع حاشد: تملأ السجون بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لتلك السجون، كما يعاني النزلاء من الجوع وعدم وجود فراش مناسب.

وتصاعد الخلاف بين عبدالكريم الحوثي وحاشد منذ نجاح مساعي الأخير في الإفراج عن شاب من أبناء محافظة الضالع احتجزته المليشيا الحوثية لمدة عامين دون تهمة.

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