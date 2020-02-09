شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يواصل حصد الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش اليمني، حصد الطائرات المسيرة لمليشيا الحوثي بشكل بات شبه يومي، في أكثر من جبهة للمواجهة.

و أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، اسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا في مديرية الصفراء، محافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري بانه بعد تجميع أجزاء الطائرة المسيرة تبين أنها صناعة ايرانية.

وفي ذات السياق، قال مصدر عسكري بجبهة ثرة، مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، أن المضادات الجوية أستهدفت طائرة استطلاع حوثية وتمكنت من إسقاطها .

وافاد المصدر بأن قوات الجيش والمقاومة لم يتمكنوا من أخذ حطامها لكونها سقطت بالقرب من مواقع العدو.

و تواصل مليشيا الحوثي اطلاق الطائرات المسيرة نحو مواقع الجيش في أكثر من جبهة، الا أن المضادات تبتلعها قبل عودتها الى مطلقيها المدعومين من إيران.

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