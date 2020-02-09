شكرا لبحثكم عن خبر إقلاع ثاني طائرات الرحمة من مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية، اليوم السبت، من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة، بعد تعثر انطلاقها لأسباب فنية، حسب ما نشرته المنظمة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة فرنس برس عن متحدثة لمنظمة الصحة العالمية قولها إن "الرحلة أقلعت ظهر اليوم من مطار صنعاء باتجاه عمّان" في الأردن.

وكانت المنظمة أعلنت، أمس الجمعة، في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن بموقع التدوين المصغر "تويتر": "مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها، وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق".

و أكدت التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

والأسبوع الماضي، أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، في أول رحلة ضمن جسر جوي"طائرات الرحمة" لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي إلى العاصمة الأردنية عمّان.