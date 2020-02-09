شكرا لبحثكم عن خبر عقب محاضرته عن حقوق الإنسان في دول الخليج...السلطات الكويتية تعتقل ناشط يمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت الشرطة الكويتية الناشط اليمني حمزة الحمادي عقب الانتهاء من محاضرة ألقاها الحمادي في ندوة حقوقية تناولت وضع حقوق الإنسان في دول الخليج.

وقالت مصادر صحفية إن مباحث الهجرة في وزارة الداخلية بالكويت اعتقلت الحمادي الذي يعمل منسق المشاريع في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بناء على بلاغ تقدم به رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي.

وذكرت إن الحمادي تطرق في محاضرته خلال الاجتماع الدوري لمنتدى التنمية الخليجي لقضية حقوق الانسان في منطقة الخليج العربي وهو ما أثار إستياء الحضور من دول مجلس التعاون، وأدى لاعتقال الحمادي.

وأثار اعتقال الحمادي ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب ناشطون وإعلاميون السلطات الكويتية الإفراج عن الحمادي.