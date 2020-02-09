شكرا لبحثكم عن خبر نجل صالح يوجه بنقل الطلاب اليمنيين من أوهان.. والصين ترفض ذلك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من مصادر مقربة، وجه العميد أحمد علي نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيون المتواجدون في مدينة "ووهان" الصينية التي ينتشر فيها وباء فيروس كورونا.

أورد ذلك مدير "قناة اليمن اليوم" الفضائية (فيصل الشبيبي) على صفحته في فيس بوك.

وقال نظرا للظروف التي يعانيها نحو 170 طالبا يمنيا يدرسون في المدينة، واستشعارا بالمسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه طلابنا اليمنيين المتواجدين هناك، فقد قررنا التكفل بمعالجة أوضاعهم على نفقتنا الخاصة.

وأضاف بأن ذلك سيتم بالتعاون مع فريق من مكتبه وبالتنسيق مع فرع المؤتمر الشعبي العام بجمهورية الصين الشعبية.

مشيرا إلى أن السفير وجه بتحمل تكاليف نقل الطلاب من مدينة ووهان الصينية إلى اليمن عبر طائرة خاصة، غير أن "منظمة الصحة العالمية" تشترط أن تكون المنطقة التي يتم نقل الطلاب إليها يتوفر فيها مكان مجهز بحجر صحي وفريق طبي متخصص ومجهز بالوسائل الصحيه والعلاجيه اللازمه لمواجهة مثل هذه الحالات وهو الأمر الذي لم يتم ترتيبة نتيجة للوضع القائم في اليمن.

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وبالتالي فمن الصعوبه نقلهم في ظل الشروط التي تضعها منظمة الصحة العالمية.

وتابع الشبيبي قوله كان الخيار الثاني أن يتم تحمل تكلفة نقلهم من مدينة ووهان الصنية إلى أي مقاطعة أخرى في الصين مع تحمل تكاليف اقامتهم لمدة شهر.

مبينا أن السلطات الصينية لم تستجب لهذا الخيار بحجة أن لديها 11 مليون مواطن في المدينة ولا يمكن نقل بعض الأفراد بعينهم منها وبالتالي أصبح الخيار غير قابل للتنفيذ.

وأوضح أن الخيار الثالث الذي توصل إليه الفريق ووجه به سعادة السفير هو صرف مساعدة مالية للطلاب المقيمين في المدينة الصينية بحيث يتمكن الطلاب من الانتقال إلى مقاطعة أخرى آمنة أو البقاء في أماكن سكنهم وتوفير متطلباتهم على الاقل في الظروف الحالية.