شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور حريق هائل يندلع من احد معسكرات الجيش بمدينة المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان حريق هائل اندلع ظهر السبت في صهاريج للمشتقات النفطية داخل معسكر للجيش بمدينة المخا غرب اليمن. واضافت المصادر ان اللسنة من اللهب ارتفعت في الهواء وتصاعدت أعمدة الدخان، فيما غطت سحابة سوداء من الأدخنة الكثيفة سماء المدينة , نتيجة احتراق عدد من شاحنات النفط داخل احد المعسكرات بوسط المدينة لإسباب مجهولة.

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