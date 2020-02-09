شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف عن القيادي الحوثي المختص بخطف وتعذيب النساء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحافي اليمني محمد انعم، عن القيادي في جماعة الحوثي المسئول عن اختطاف النساء والنشطاء وتعذيبهم في مناطق سيطرة الجماعة الموالية لطهران.

وقال انعم في تغريدة له على تويتر: ان عبدالكريم الحوثي الذي عين وزيرا للداخلية في حكومة الجماعة بصنعاء هو المسئول الاول عن اختطاف النساء والنشطاء والاشراف على تعذيبهم في سجون جماعته.

Advertisements

وأشار انعم، إلى أن المجرم عبدالكريم الحوثي أحد اذناب ايران باليمن، يشغل منصب وزير داخلية الحوثة والراس المدبر لعمليات اختطاف اليمنيات والنشطاء وهو من يقوم بتعذيب السجناء بحسب تأكيد عضو البرلمان احمد سيف حاشد.

وأختتم انعم:يداه القذرتان تقطران بدماء اليمنيين الطاهرة.