شكرا لبحثكم عن خبر شرطة الشيخ عثمان تقتل صاحب دراجة نارية.. بعد المطاردة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط قتيلا صاحب دراجة نارية في عدن برصاص أحد جنود الأمن أثناء محاولة إيقافه السائق بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام. وذكرت المصادر أن الحملة تابعة لمركز شرطة الشيخ عثمان وهي من قامت بالمطاردة بإيقاف العمل فوق الدراجات. حدث ذلك أمس الجمعة في أحد الشوارع بعد قيام أحد الجنود بإطلاق الرصاص الحي تجاه السائق قبل أن يفارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى.

وسبق أن أتخذ الأمن في عدن قرارات بهذا الخصوص ونزلت حملة أمنية إلا أنها لم تستمر وعاد الأمر على ما هو عليه.

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