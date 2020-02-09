شاهد : لأول مرة في العالم العربي.. حدث إماراتي غير مسبوق بحضور كبار القيادات (صور وتفاصيل طارية)

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عدن - ياسمين التهامي - المجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ في العاصمة الموقتة عدن .. ويكشف سبب منع مرور قوات الجيش باتجاه لحج وزير الدفاع يفاجئ الجميع ويصل للخطوط الأمامية لجبهة صرواح شاهد : أول رد من’طارق صالح على تغريدة بن زائد ولي عهد ابوظبي فنانة يمنية شهيرة : تشن هجوم عنيف على مسؤولين الشرعية .. بسبب وفاة مواطن يمني بفيروس كورونا في الصين (شاهد)

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