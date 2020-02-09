شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انفجار الوضع عسكريا في عدن وطيران التحالف يتدخل لصالح الشرعية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 03:03 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

بعد تحرك قوات الجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، بحسب اتفاق الرياض وتنفيذاً لبنود الاتفاق.

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مصادر مطلعه تفيد بإن هناك قوات تابعة للانتقالي عمدت على إيعاقة تحركات الجيش والدخول إلى مدينة عدن، ومحاولة الاشتباك مع قوات الشرعية في نقطة العلم بعد ان خرج الصحفي الشهير " فتحي بن لزرق " مؤكداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق وبداية ذلك لكن الانتقالي يعود مجدداً لتخيب آمال الناس وعرقلة الاتفاق

عقب ذلك حلق طيران حربي فوق سماء منطقة العلم مساء اليوم.

وجاء التحليق بعد هذه الاشتباكات ووصول قوات الجيش الى داخل منطقة العلم ومنعها من الدخول من قبل الانتقالي .

وقال مصدر محلي ان الطيران حلق في سماء المنطقة .

ومنعت قوات من الحزام الامني قوات الشرعية من الدخول بمنطقة العلم.

