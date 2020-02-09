 هذة الفاكهة اللذيذة تعيد لك شبابك حتى لو تجاوز عمرك التسعين عام ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الأفوكادو من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مع العلم أن أهميتها لا تقتصر على الوقاية من الأمراض، بل تمثل أيضًا أهمية كبيرة لصحة الرجال_الجنسية.

في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" فوائد الأفوكادو على الصحة_الجنسية لدى الرجال، وفقًا لموقع "Medical news today".

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الفوائد_الجنسية للأفوكادو

1- يساعد الأفوكادو على تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من هرمون الذكورة "التستوستيرون"، الأمر الذي يعود بالنفع على الصحة الإنجابية لدى الرجال.

2- يعتبر الأفوكادو علاجًَا فعالًا للضعف_الجنسي لدى الرجال، لاحتوائه على مستويات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تحفز الجسم على إنتاج هرمون الجلوبيولين، المسئول عن زيادة الخصوبة وتحفيز الرغبة_الجنسية.

3- يتميز الأفوكادو بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، فضلًا عن المعادن، مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، فكلاهما من العناصر الغذائية التي تحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ولا سيما الأعضاء التناسلية، مما يقلل من فرص التعرض لضعف الانتصاب أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

4- يمثل الأفوكادو أهمية كبيرة لصحة الخصيتين، لأن تنشيط الدورة الدموية بفضل المعادن التي يحتوي عليها، تحفزهما على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية.

5- مادة اللوتين التي يتميز بها الأفوكادو، تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، الذي يسبب ضعف الانتصاب، وخروج الدم أثناء التبول.

6- يعمل الأفوكادو على خفض نسب الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من فرص إصابة الرجال بأمراض القلب، التي تمنع البعض من ممارسة العلاقة الحميمة بكفاءة عالية.

فوائد أخرى للأفوكادو

- دعم صحة العينين، والوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين.

- تحسين عملية الهضم، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.

- الحد من الإصابة بأمراض الشيخوخة.

- تقوية الشعر، وتغذية فروة الرأس.

- الحفاظ على نضارة البشرة.

- علاج فعال لالتهاب المفاصل.

- يعمل على تقوية العظام.

- ضبط مستوى السكر في الدم، لذلك فهو فاكهة مثالية لمرضى السكري.

- يعزز من صحة الكبد والكلى، ويساعدهما على القيام بالوظائف الحيوية.