شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة في المملكة ..عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر ملابس حفل الزفاف للعروس من أهم الأمور التي تعتني بها وتنتقيها بعناية شديدة قبل زفافها بأشهر طويلة حتى تناسب هذا اليوم، في النهاية قد تحسن اختياره أو لا، ويمر اليوم ولكن هناك عروس دفعت ثمن اختيارها السيئ للفستان غاليًا.

لعبت ملابس عروس هندية دورًا كبير في إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ، حيث هرب العريس من حفل الزفاف هو وعائلته بعدما شاهدا الساري التي ترتديه العروس، بحسب ما نشرت إحدى الصحف الهندية.

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تعود القصة عندما ذهب العريس وعائلته إلى العروس في قاعة الفرح لإتمام مراسم الزواج استعدادًا للحفل الكبير، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها، حيث هرب العريس من الحفل بناءً على توجيهات والديه.

وزعم العريس ووالداه أن السبب في ترك الحفل هو الساري الذي كانت ترتديه العروس يبدو عليه زاهد الثمن وخامته ليست جيدة، وقالت مصادر إن والدي العريس طلبا من والديه أن يغيرا ملابس العروس أثناء الطقوس، لأنهما يشعران أنه من النوعية الرديئة.

ولكن والدا العروس رفضا طلبهما لتغضب عائلة العريس وتترك العروس والحفل، وقدم والدا العروس شكوى إلى مركز شرطة المرأة ضدهم.