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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يطيح بهذا الوزير ويحيله للمحاكة الفورية بعد ارتكابه خطأ لقاتل لا يغتفر ولا يمكن السكوت عنه ( لن تصدق ماذا فعل الوزير واثار جنون الجميع )

2020/02/09 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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