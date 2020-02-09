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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة تصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر وتثلج صدر عيدورس الزبيدي وكل ابناء الجنوب بهذا الخبر العاجل الذي اثار جنون القوات السعودية في الجنوب

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