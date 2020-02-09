شكرا لبحثكم عن خبر النعمان يعري الحوثيين وحكومة الشرعية باستنتاجات مريرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب السياسي والدبلوماسي (مصطفى النعمان) حول الأمم المتحدة والحوثيين والشرعية حيث أكد بأن ‏استنتاجه من تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة هو أن اليمني أمام أحد خيارين:

سلطة "دولة فاشية" بكل معنى الكلمة في صنعاء؛ أو سلطة "غائبة رخوة" مهلهلة لا يهتم المسؤولون فيها بأمور المواطنين، ويتابعون نهب المال العام وليس لهم أي سلطة سواها.

وأضاف متاسفا بأن العالم ليس مهتما بخيارات اليمنيين، منطلقا في ذلك من 5 أعوام من الحرب دون أي حلول تذكر.

وفيما يخص حكومة الشرعية قال:

‏الحكومة التي تتهرب من دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بمبررات انتقامية، تصبح كيانا تافها تديره الوقاحات.

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وتساءل:

هل المطلوب أن يفر موظفو القطاع العام والمتقاعدون مثل رئيسها ونائبه ووزرائها ومجلس النواب؟

وختم كلامه بأن هذه حكومة غير مسؤولة أخلاقيا حين تطلب الوصول إلى عدن شرطا للدفع!.