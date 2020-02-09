شكرا لبحثكم عن خبر حادث مروري يودي بحياه عدد من الجنود في أبين ...الاسماء وصور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى حادث مروري مروع الى وفاة اربعة جنود ومواطن واصابة ستة اخرون أثر تصادم طقم عسكري بشاحنة نقل متوسطة نوع دينا قبل ساعة على الطريق الدولي بجانب الملعب الدولي بمديرية زنجبار. وقالت قوات الحزام الامني ان من بين المتوفين سائق الشاحنة مشيرة الى ان ثلاثة مصابين تم نقلهم الى مستشفى الرازي فيما تم نقل ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة الى العاصمة عدن. وكشفت قوات الحزام الامني بابين اسماء المتوفين والجرحى وهم: Advertisements ١-عبدالله قاسم عبدالله احمد

٢-محمد محمود احمد الصوفي

٣ - العزي

٤ - المواطن سعيد صالح حنش القطيبي سائق الدينا اسماء الجرحى:

١ - صابر فضل مهدي احمد

٢ - فهمان مثنى صالح

٣ - عبدالله احمد عبيد

٤-ياسين محمد حسن

٥ -وجدي خالد مطلق

٦ -حسين ناجي علي

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