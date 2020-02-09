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اول ظهور لمحافظ عدن بعد مغادرته لها ..صور

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شكرا لبحثكم عن خبر اول ظهور لمحافظ عدن بعد مغادرته لها ..صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  

في اول ظهور له بعد مغادرته عدن مطلع يناير الماضي .. شارك محافظ عدن احمد سالم ربيع الخميس في ملتقى عدن الاول الذي نظم بدعم من التحالف العربي.

وظهر المحافظ سالمين في الملتقى كواحد من ضيوفه.

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وغادر المحافظ احمد سالم ربيع عدن وعاد اليها بعيدا عن اي تناول اعلامي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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