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شكرا لبحثكم عن خبر اول ظهور لمحافظ عدن بعد مغادرته لها ..صور والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
في اول ظهور له بعد مغادرته عدن مطلع يناير الماضي .. شارك محافظ عدن احمد سالم ربيع الخميس في ملتقى عدن الاول الذي نظم بدعم من التحالف العربي.
وظهر المحافظ سالمين في الملتقى كواحد من ضيوفه.
وغادر المحافظ احمد سالم ربيع عدن وعاد اليها بعيدا عن اي تناول اعلامي
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