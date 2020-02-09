شكرا لمتابعة خبر عن بيان عاجل للمجلس الانتقالي .. حول ما يحدث في العاصمة الموقتة عدن.. وعن والتوتر العسكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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