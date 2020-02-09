شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفتح جبهة خطيرة قد تمكنة من السيطرة على كل اليمن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 02:25 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية الإمامية على خطوة جريئة تتحدى بها كل اليمنيين، ورصدها موقع "يمن دايركت" حيث قامت بحذف الوحدة السادسة من المنهج الدراسي في كتاب التاريخ للصف التاسع، والتي كانت مخصصة للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر والوحدة.

أقرأ أيضا :

وردنا الآن : الجيش الوطني بدء الهجوم على الحوثيين والزحف باتجاة خولان, واندلاع معارك بالمدفعية الثقيلة !!



وفي الصورة المرفقة التي حصل عليها موقع يمن دايركت، تؤكد هذه الجريمة العظيمة التي تتعلق بهوية وتاريخ ونضال الشعب اليمني.

Advertisements



وهي محاولة وقحة من مليشيا الحوثي الانقلابية لطمس تاريخ اليمن الجمهوري وثورته التي حررته من الكهنوت والاستبداد الإمامي السلالي، من أجل التمهيد لإعلان الإمامة الحوثية السلالية التي تدعي حق الولاية وحكم اليمن.

وتحدث مراقبون لموقع يمن دايركت، أن هذه الخطوة التي قامت بها مليشيات الحوثي الإمامية تستدعي ثورة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه، للحفاظ على ثورتهم وجمهوريتهم ووحدتهم التي يحاول الحوثيون السلاليون طمس معالمها للاستئثار بالحكم من جديد، وإعادة اليمن إلى بوتقة الصراعات العنصرية والتخلف والجهل والاقتتال الذي ساد البلاد طوال حكم هذه السلالة الدخيلة على اليمن.

وأطلق أكاديميون وسياسيون وصحفيون هاشتاج تحذيري رصده موقع يمن دايركت، بعنوان:

#الجمهورية_في_خطر من أجل تحشيد كافة القوى الوطنية في مختلف مناطق اليمن للتصدي لهذه الخطوة الإمامية الوقحة التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي مستغلةً أوضاع البلاد التي تمر بحرب طاحنة كانوا هم سبب إشعالها بعد انقلابهم على الدولة والشرعية الدستورية.