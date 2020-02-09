شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدفع بتعزيزات كبيرة نحو عدن ..والانتقالي الجنوبي يعلن الحرب والتمرد على الشرعية والسعودية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 02:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل حالة التوتر العسكري بين القوات الحكومية ومعها قوات سعودية من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. .

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وقالت مصادر مطلعة إن تعزيزات سعودية ضخمة وصلت إلى مثلث مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين والقريبة من عدن. بالتزامن مع ذلك قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، نزار هيثم، إن الأمور تحت السيطرة ولم يعد هناك ما يستدعي القلق. وأضاف هيثم على صفحته في "تويتر": " نطمئن شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج بأن الأمور تحت السيطرة الكُلية، ولَم يعُد هناك مايستدعي القلق".

وعن منع قوات المجلس للقوات السعودية وقوات الحكومة الشرعية من دخول عدن، قال هيثم: "كانت هناك محاولات للالتفاف على مضمون بنود اتفاق الرياض ، من قبل جماعة الإخوان قابلتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالرفض القاطع".

يأتي هذا بعد رفض قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي السماح بدخول قوات من لواء الدفاع الساحلي التابع للحكومة الشرعية برفقة قوات سعودية إلى مدينة عدن.

