شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الجيش الوطني بدء الهجوم على الحوثيين والزحف باتجاة خولان, واندلاع معارك بالمدفعية الثقيلة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 02:42 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تشن في الأثناء مدفعية قوات التحالف العربي قصفا مكثفا على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب مأرب.

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وقالت مصادر مطلعة إن مدفعية (جهنم) التابعة لقوات التحالف العربي تشن قصفا مكثفا على مواقع وتعزيزات ميلشيا الحوثي المتمردة في المناطق الواقعة بين صرواح وخولان شرق العاصمة صنعاء من اتجاه صرواح غربا.

وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الذي يشن من مدينة مارب, طال تعزيزات صخمة لميلشيا الحوثي كانت في طريقها لجبهات القتال.

وذكرت المصادر أن القصف أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير أطقم وآليات ومدرعات وأسلحة.

وبحسب المصادر تمنع المدفعية وصول تعزيزات ميلشيا الحوثي ووقف تقدمها ومحاولتها استعادة مواقع استراتيجية خسرتها خلال اليومين الماضيين.