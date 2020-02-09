شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : مقاتلات التحالف تطلق مقذوفات ضوئية على نقطة العلم .. الانذار قبل القصف المباشر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 02:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اطلقت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل، طلقات تحذيرية فوق سماء منطقة العلم عقب منع مسلحو المجلس الانتقالي ، قوات تابعة للحكومة الشرعية من دخول عدن. وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " ان مقاتلات التحالف العربي اطلقت عدة طلقات تحذيرية مضيئة في سماء منطقة العلم أسفرت عن فرار العناصر المسلحة التابعة الإنتقالي من المنطقة ، ودخول قوات الشرعية إلى عدن في الأثناء. ووصلت قوات تابعة للحكومة الشرعية الى منطقة العلم مساء اليوم، قبل أن تقوم مليشيا الحزام الامني بمنع دخولها الى مدينة عدن، لتتدخل مقاتلات التحالف وتمكن تلك القوات من الوصول إلى المدينة.



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