شكرا لقرائتكم خبر عن يهودي من اصل يمني يفجر فضيحة للتحالف العربي ويكشف مؤامرة مشتركة مع الحوثي ضد الجيش اليمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/09 الساعة 02:18 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
نشر الناشط اليهودي من اصل يمني " عاموس قباص ال سالم " تغريدة حظيت بتداول واسع في مواقع التواصل علق فيها على التصعيد الطاريء في نقطة " العلم " بعدن والمفتعل من قبل ميلشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا .
" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " بدل مايفتحوا جبهة جديدة مع الحوثي عشان يخففوا الضغط على الجيش الوطني في جبهة نهم ، فتحوا جبهة جديدة للجيش الوطني نفسه مع الانتقالي في نقطة العلم عشان يخففوا الضغط على الحوثي .! ماهكذا تورد الأبل يا تحالف دعم الشرعية ؟".
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