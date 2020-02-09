شاهد : وداعاً للفياجرا.. تناول من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني ستمنحك قوة ونشاط كبير ( تعرف عليها )

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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للفياجرا.. تناول من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني ستمنحك قوة ونشاط كبير ( تعرف عليها )

وصف تقرير أميركي هذه فاكهة البطيخ الصيفية بأنها المعجزة التي تحمل نفس تأثير الفياجرا وأكد الباحثون أنه على الرجل الذي يرغب في الحصول على فائدة البطيخ المماثلة لتأثير الفياجرا يجب تناول كمية لا تقل عن ستة شرائح من البطيخ التي تساوي تأثير قرص واحد من الفياجرا جديد اب برس : Advertisements

ولفت الباحثون إلى أن هناك جانبا سلبيا لتناول الكثير من البطيخ وهو إدرار البول بكثرة وأرجعت قوة البطيخ في علاج ضعف الانتصاب إلى احتوائه على عنصر يسمى سيترولين الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية في الجسم على غرار ما يحدث عند تناول الفياغرا ووجد الباحثون أن مادة السيترولين توجد في حبة بطيخ بأكملها حتى القشرة التي تتفاعل مع إنزيمات الجسم عندما تستهلك بكميات كبيرة وتتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى أرغينين التي تعزز أكسيد النيتريك وهي من الأحماض الأمينية التي تعود بالفائدة على القلب والدورة الدموية والجهاز المناعي وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد أيضا في علاج الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى

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