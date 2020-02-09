 إمام الحرم "عادل الكلباني" يثير الجدل بتصريح جديد : هذا هو الرجل الخروف .. شاهد من يكون؟ (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال الداعية عادل الكلباني، إن مصطلح الخروف موجود ولا ننكره وهو يستخدم لوصف الرجل الطيب مع أهله ومتعاون معهم.

وأكد الكلباني خلال برنامجه ” أن مصطلح الخروف هو المعرف لدى الشباب والمجتمع وهو أن الرجل اللي يكون طيب أو واهن مع أهله يسمونه خروف.

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وتابع الكلباني الأمر الخطير أن المصطلح انسحب على الرجل الذي يعامل زوجته معاملة جيدة وبحسن خلق يتم تفسيره على أنه” خرفنه ” ، والمصطلح نريد الحديث عنه من هذا الجانب هل يصح أو لا يصح ؟ أو هل هو واقعي ؟ .

وأشار الكلباني إلى أن بعض الأشخاص إذا سلم عليك في المجلس يسلم بطرف أصابعه، والسلام لا يكون إلا بحسن الخلق وحسن الخلق الآن يسمى خرفنة سواء في التعامل مع الناس أو التعامل مع المرأة والزوجة .

لمشاهدة الفيديو اضغط #مع_الكلباني | الشيخ عادل الكلباني: مصطلح الخروف هو المعرف لدى الشباب والمجتمع وهو أن الرجل اللي يكون طيب مع أهله ومتعاون معهم يسمونه خروف.

#الخروف_والمضغوط_مع_الكلباني@abuabdelelah@AlKalbaniSBC pic.twitter.com/AnEE9Vcy7i — SBC channel (@SBC_Channel) February 7, 2020