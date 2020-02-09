شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي والجنرال الأحمر ويصدر البيان رقم (1 ) الذي اثلج صدور كل ابناء الجنوب، والسعودية تلتزم الصمت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي والجنرال الأحمر ويصدر البيان رقم (1 ) الذي اثلج صدور كل ابناء الجنوب، والسعودية تلتزم الصمت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزبيدي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي والجنرال الأحمر ويصدر البيان رقم (1 ) الذي اثلج صدور كل ابناء الجنوب، والسعودية تلتزم الصمت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.