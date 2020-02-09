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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يربك كل حسابات الرئيس هادي ويقهر الجنرال الاحمر والمقدشي ويباغتهم بتصريح صادم جعل الزبيدي وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا، ( صورة )

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