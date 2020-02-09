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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد توجه عربات وأسلحة قوات الشرعية عبر كل المنافذ إلى مدينة عدن .. الانتقالي يصدم السعودية ويخالف تكافة التوقعات وسلاح الجو يتدخل قبل قليل لحماية قوات هادي

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