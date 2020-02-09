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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يباغت كل ابناء السلطنة بقرار رسمي اثار جنون الملك سلمان وكل حكام دول مجلس التعاون الخليجي واصابهم بالذهول ( نص القرار )

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