شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أمريكي في ووهان نتيجة إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة الأمريكية في بكين السبت وفاة أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد في ووهان بؤرة المرض، لتسجل بذلك أول وفاة مؤكدة لأجنبي في المدينة بالمرض.

وقال ناطق باسم السفارة الأمريكية "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في السادس من فبراير".