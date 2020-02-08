شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. الفنانة الصغيرة ماريا قحطان تحارب السرطان في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يُنظم مركز الأورام السرطانية، بمدينة تريم، السبت، احتفالاً لمناهضة السرطان والتوعية بمخاطره. ويأتي الاحتفال بعد ارتفاع مؤشرات حالات الإصابة بالمرض، فئة الأطفال في مديريات الوادي والصحراء. وبمبادرة شخصية وللمرة الثانية، تُحيي الحفل الفنانة اليمنية ونجمة ذا فويس للأطفال "ماريا القحطاني"؛ لردع انتشار المرض بعد تسجيل 277 حالة جديدة خلال العام الماضي. Advertisements في حين أن إيرادات هذا الحفل من شراء كروت الحفل سيكون عائدها للمصابين بالمرض وتوفير علاج لهم. وسيقام الحفل بحديقة الماهر بمدينة تريم، لقربها من المناطق التي تراوحت إحصائيات المرض فيها بموجب 10 حالات مختلفة مصابة في المستقيم والقولون والغدد الانفاوية وسرطان الدم. وسيتناول الاحتفال رقصات إنشادية وغنائية وفقرات فرائحية للأطفال واستعراض أوبريت مسرحي يحاكي قضايا أطفال السرطان مع المرض والمعاناة النفسية والجسمية أثناء تلقي العلاج.

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