شكرا لبحثكم عن خبر فيديو جديد لمحرقة مكتملة الأركان تعرض لها الحوثيون في نهم من قبل الطيران (شاهد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شر الإعلامي في قناة سهيل، محمد الضبياني، فيديو قبل لحظات على تويتر رصده . ويظهر في الفيديو، ماقال عليها الضبياني بأنها ‏"محرقة مكتملة الأركان". Advertisements وأضاف: "هكذا تتعرض العناصر الإرهابية لمرتزقة إيران مليشيا الحوثي، هذا المقطع يوثق قتل العشرات من الإرهابيين الحوثيين بضربات طائرات التحالف في نهم"ص. وختم بقوله: "يقذفون بأنفسهم للهلاك وعلى نحو مستمر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد لمحرقة مكتملة الأركان تعرض لها الحوثيون في نهم من قبل الطيران (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.