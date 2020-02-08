اللاعب محمد طارق يحرز بطولة فئة البراعم في البطولة المفتوحة لكرة الطاولة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

أحرز لاعب نادي التلال محمد طارق،بطولة فئة البراعم في البطولة المفتوحة لكرة الطاولة التي ينظمها اتحاد كرة الطاولة بعدن خلال الفترة من 5 - 11 فبراير الجاري بمشاركة لاعبي سبعة أندية هي التلال والشعلة وشمسان والجزيرة والميناء والشرطة واتحاد المنصورة .



وجاء فوز اللاعب محمد طارق بالبطولة في ختام مباريات فئة البرعم التي جرت منافساتها ،اليوم ،بقاعة الجمباز بمدينة المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وحل لاعب نادي الجزيرة عبدالله عباس في المركز الثاني ولاعب نادي التلال عبدالله سالم في المركز الثالث لهذه الفئة .

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و في تصفيات بطولة الناشئين أقيمت مباريات الدور نصف النهائي بين أربعة لاعبين من نادي الشعلة،حيث تأهل اللاعبان عبداللطيف وليد و صالح عبدالله الى المباراة النهائية بعد فوز الأول على عبدالله وليد 0/3 وفوز الثاني على اللاعب عبدالرحمن شوقي بنفس النتيجة .

و حقق اللاعب عبدالرحمن شوقي المركز الثالث بعد فوزه على اللاعب عبدالله وليد0/3 في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

أدار المنافسات الحكام نبيل زوقري حكم عام و محمد مهدي و عبدالجبار نويصر وحسين عبدالرزاق .

وستقام المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير ،و سيعقبها الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لفئتي البراعم و الناشئين وكذا تكريم الكابتن سامي حسن النجم الذهبي في الزمن الجميل و المدرب الحالي لفريق الشعلة و المنتخبات الوطنية لمساهمته في النجاحات التي يحققها مع فريقه و المنتخبات الوطنية على مدى 45 عاما.