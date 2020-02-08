شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة نادي القضاة الجنوبي في حوار ناري لـ"اليمن العربي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

أغتال الإرهابيين 3 منا ومجلس القضاء الأعلى صامت على تجاوزات قضاة الحوثيين



لم يدخل المعهد العالي للقضاء سوى 10% من الطلاب الجنوبيين لمدة 30 عام

قاضي مات وهو مديون للمستشفى.. ونقابل مرتكبي الجرائم في المواصلات والاسواق

شهد الجنوب ظروف صعبة وأزمات لاحقه منذ الوحدة اليمنية في عام 1990، وما تلاها من هجوم الحوثي في عام 2015، وحتى نضال المجلس الإنتقالي لاستعادة دولة الجنوب من جديد، ولكن لا تزال أهم صمامات الأمان التي يركن لها الجنوبيين، هي منصة القضاء الشامخ، والتي تنأى بنفسها عن معترك السياسة، ولا لا يزال قضاته صامدون لتأدية الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولذلك حاورت "الخليج 365" من داخل العاصمة عدن، القاضية صباح علوان رئيسة نادي القضاة الجنوبي، من داخل مقر النادي في حي خور مكسر، لتكشف العديد من المفاجآت عن حياة القضاة وما يتعرضون له من ضغوط، وعن مصير العديد من القضايا المصيرية المنظورة أمامهم، وإلى نص الحوار:

دافعنا عن حقوق القضاه في المناطق الغير محرره في التسويات والرعايه الصحيه... ومحاكم الحوثيين أصدرت أحكام بالإعدام ضد الرئيس ورموز الدولة

س/ماهي أبرز مشكلات القضاة في الجنوب؟

ابرز المشكلات الذي يتعرض لها القضاه عدم الحصول علي حقوقهم وفق قانون السلطه القضائيه منها عدم الحصول على الدرجات القضائيه في وقتها وعدم توفر الرعايه الصحيه وكذا عدم توفر وسائل النقل الخاصه لشريحه كبيره من القضاه وهذا يعرض القاضي لكثير من المخاطر والاعتداءات من والى العمل ولديه حقيبة الملفات بيده في ظل عدم توفر الحراسات للقضاه وكذا تعرض كثير من القضاه لامراض خطيره بحاجه الى تكلفه كبيره للعلاج لايوفرها مجلس القضاء الاعلى للقضاه بحسب اللائحه الذي اقرها لصندوق الرعايه الصحيه وبسبب ذلك تعرض الكثير من القضاه للموت ومن القضاه لم تتمكن اسرته من دفع تكاليف العلاج للمستشفى بعد وفاته ويتعرض الكثير من القضاه للذل اثناء البحث عن تكاليف العلاج وهنا تهتز هيبة القضاء والقضاه ورغم ذلك استمر القضاه بالعمل رغم كل الظروف وفي هذه الظروف الصعبه حفاظا" وحمايتا" للحقوق والحريات للمواطنين وحتى لايتزايد معدل ارتكاب الجرائم في ظل غياب القضاء وهيبة القانون ٠

س/كيف تم انشاء نادي القضاة الجنوبي؟

أنشئ نادي القضاه الجنوبي في اغسطس عام 2013 بناء على اجتماع القضاة من كافة المحافظات الجنوبيه لتشكيل هذا النادي الذي يعد نقابه للقضاه للدفاع عن حقوقهم بسبب تهميش واقصاء القضاه وعدم اعطاءهم درجاتهم لفترات طويله وكذا حرمان القضاه من الدورات التأهيله داخليا" وخارجيا" وبمجرد ما تم انشاء النادي تم محاربته لمجرد النظر لتسميته رغم اختيار تسمية النادي باقتراع،في قاعة محكمة استئناف م/عدن وبحضور كافة القضاه من كل المحافظات الجنوبيه جمعتهم المظالم والمطالبه بالحقوق تحت راية النادي وهو بعيد عن اي تسيس لاعماله فالقضاء مستغل وبعيد عن السياسه وهذا الذي لابد ان يفهمه الجميع وان لايتم خلط الاوراق فيه فالقضاء يأنى باعماله عن اي صراع لانه وجد لحماية الحقوق والحريات وفرض سيادة القانون واحترام هيبة القضاء والقضاه ومنذو عام 2015 بعد الاحداث الاحداث الاخيره عمل النادي بشكل مستمرفي المساعده بأعادة العمل في المحاكم والنيابات مع مجلس القضاء وتابع حقوق القضاه والذي اثمرت بصدور القرارارت الرئاسيه الخاصه بتسويات درجات القضاه في المحافظات المحرره من قبل فخامة رئيس الجمهوريه والذي يولي القضاء اهتمام كبير لمايقوم به من دور هام في المجتمع

س/هل حدث تهميش للقضاة الجنوبيين؟

نعم في ماقبل 2015 لان مجلس القضاء كان في العاصمه صنعاء وكان العمل يدار مركزيا" من هناك وكان هناك تهميش واقصاء وانتقاص من حقوق القضاه الجنوبيين وكذا حرمان الكثير من من القضاه من مراكز قياديه كروؤساء محاكم ونيابات وكذا حرمان الطلاب الجنوبيين من دخول المعهد العالي للقضاء حيث وخلال (30) عام لم يرفد للمعهد العالي للقضاء في صنعاء الا نسبة (10) بالمئه من الطلاب الجنوبيين في ظل دخول عدد كبير من طلاب المحافظات الشماليه وهذا يظهر انعدام العداله في صرخ مثل المعهد العالي للقضاء ولكن وبعد نقل المعهد العالي للقضاء في العاصمه المؤقته عدن تم اعادة شوكة الميزان الى وضعها الصحيح وتثبيث دعائم العدل والمساواه وتم اعطاء نسب لكل محافظه من محافظات الجمهوريه دون استثناء، فالقاضي يقابل المتهمين في الأسواق والمواصلات العامة ٠

س/هل أثر إنشاء نادي القضاة الجنوبي في تغيير أحوال القضاه؟

نعم خاصه القضاه في المحافظات الجنوبيه اصبح النادي النقابه الذي تدافع عن حقوقهم امام مجلس القضاء،خاصه وانه يتشكل من مكتب تنفيدي مكون من رئيس وسبعه اعضاء وجاري التجهيز لانشاء الفروع في كافة المحافظات

س/هل اثرت عملية التهميش على سير عملية القضاء؟

نعم هذه حقيقه، فنجد في المحافظات الجنوبيه في المحكمة الواحده مابين ٧ -٨ قضاة فقط، مطلوب منهم الفصل في كافة القضايا جنائيه ومدنيه واحوال شخصيه وهذا يشكل ضغط على القضاه وعلى حجم الانجاز وتم التغيير لحدا" ما بعد 2015 ٠

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س/كيف نجحتم في إعادة المحاكم للعمل بعد إجتياح الحوثي للجنوب؟

بعد عام 2015 وبعد ما اجتياح الحوثيين لعدن والمحافظات الجنوبيه وبعد خروجهم منها وعودة مجلس القضاء للعمل في العاصمه المؤقته عدن كانت الكثير من مقرات المحاكم والنيابات تم تدميرها فتم اعادة تأهيلها من جديد بالبناء لكثير من المقرات وتم اصدار حركات قضائيه من مجلس القضاء للمحافظات المحرره وبدا العمل يعود تدريجيا"رغم صعوبة الاوضاع،وقتها وكان للنادي دور ايجابي في ذلك ٠

س/كيف ترين مجلس القضاء الذي يسيطر عليه الحوثي حاليًا؟

مجلس القضاء في المحافظات الغير محرره غير شرعي ولايعتد بكل مايصدره،من قرارات لبطلانهاوذلك لعدم تعييين رئيس واعضاء المجلس بالشكل القانوني الصحيح كماتم استخدام القضاء بشكل سافر من قبل جماعة الحوتي لاصدار الاحكام ضد رئيس الجمهوريه وقيادات ورموز بالدوله بشكل مخالف للدستور والقانون كما استخدمو القضاء باصدار الاحكام على المواطنين والمعارضين لهم بالحبس والاعدام ومصادرة اموالهم ومنازلهم ومحلاتهم وذلك بالمخالفه للقانون وكان على القضاه في المناطق الغير محرره عدم الانسياق لهم والعمل مع من لاصفه له في ذلك ٠ وكان على مجلس القضاء الشرعي في العاصمه المؤقته عدن التصدي لتلك القرارات والاحكام الصادره من مجلس القضاء الغير شرعي لان الصمت دعاه للتمادي والاستمرارباصدارمزيد من الاحكام والعبت بالمنظومه القضائيه هناك بمايتناسب معه ٠

س/ كان للنادي الجنوبي موقف مشرف في الوقوف بجانب حقوق القضاة الشماليين فكيف حدث ذلك؟

طالب نادي القضاه الجنوبي خاصه وانه كان عضو في لجنة التسويات المشكله من مجلس القضاء بالتسويات القضائيه للقضاه شمالا" وجنوبا" وكذا بالرعايه الصحيه للجميع لانها حقوق لابد من اعطاءها وفق قانون السلطه القضائيه مباشره متى حان استحقاقها دون المطالبه بها ٠

س/حدتث جرائم إرهابية لترويع الأقليات وغير الاقليات في عدن هل حدث فتح تحقيق فيما حدث لهم؟

هناك جهات معنيه وهي ادارة البحث الجنائي مسؤله عن تجهيز محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجناه المتسببين في ذلك واحالتها الى النيابه الجزائيه المتخصصه وقد تم احالة الكثيرمنها الى تلك النيابه ٠

س/هل نجحتم في ثوثيق جرائم ارهابيه؟

اهم ماقمنا بثوثيقه من الجرائم مالحق من قتل من قبل ارهابيين لثلاثه من قضاة المحكمه الجزائيه المتخصصه وهم القاضي محسن علوان والقاضي عبد الهادي المفلحي والقاضي جلال السعدي

س/هل لا يزال الخوف يسيطر على العاصمة عدن؟

نحن نعتبر في حالة حرب مستمره ولكن الوضع في تحسن حاليا"٠

س/كيف ترين عمليات البسط على الأراضي في الجنوب؟ وهل صدرت احكام ضد مرتكبيها؟

انتشرت بشكل كبير منذو مابعد 94 واستمرت حتى الان وصدرت أحكام ضد بعض مرتكبي البسط

على الأراضي سوى اراضي الدوله او المواطنين ولكن عمليات البسط مستمره الان وبشكل اكبر ولابد من وضع حد لها وهذه مسؤليه كافة الجهات المعنيه بهذا الامر.