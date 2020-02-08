شاهد.. حرب مليشيات الحوثي تلقي بظلالها على حديقة الحيوان في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تلقي الحرب اليمنية التي فرضتها مليشيات الحوثي بظلالها على حديقة الحيوان في العاصمة صنعاء.

وأدت الحرب التي شنها الحوثي إلى خلق واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية على الأرض وهو ما انعكس بدوره على إمداد الحيوانات بالرعاية والغذاء اللازم لبقائها بصحة جيدة وعلى قيد الحياة. Advertisements وأصبح الملايين من المواطنين اليمنيين على شفا المجاعة بسبب الحرب.

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