شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللواء ركن محمد المقدشي، يزلزل الحوثي بتصريح مفاجئ ويتوعد بتحرير صنعاء وانهاء الانقلاب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 10:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال وزير الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اللواء ركن محمد المقدشي، اليوم، إن القوات الحكومية لديها القدرة والقوة على تجاوز التحديات والمضي قدماً نحو تحرير العاصمة صنعاء وكل تراب الوطن وانهاء التمرد ومحاربة الإرهاب والتطرف والانتقال لبناء دولته الاتحادية المستقرة التي تحقق الكرامة والعدالة والمساواة والمواطنة المتساوية.

جاء ذلك خلال تفقده للخطوط الأمامية والمواقع المحررة في جبهتي جبل هيلان والمشجح بمنطقة صرواح غربي محافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، وفق ما أورده موقع "26سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع.

وعبر المقدشي عن الفخر والاعتزاز بالانتصارات التي يحرزها أبطال القوات الحكومية في مختلف الجبهات على امتداد الوطن وما يتمتعون به من معنويات عالية نابعة من العقيدة الوطنية والقضية العادلة والأهداف النبيلة المتمثلة في حماية مكتسبات الثورة والجمهورية والثوابت واستعادة أمن واستقرار اليمن.

إلى ذلك التقى وزير الدفاع اللواء ركن محمد المقدشي، بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من قادة الألوية والوحدات والقيادات الميدانية.

وشدّد المقدشي خلال اللقاء، على مُضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المعركة المصيرية المفروضة على اليمنيين، مؤكداً العزم والإصرار على استكمال المعركة مهما كانت التضحيات ورفع الظلم والمعاناة التي تفرضها من وصفها بـ"ميليشيا العبث والخراب" (الحوثيون) على المواطنين خدمة لمخططات إيرانية تسعى لزرع الفوضى في اليمن والمنطقة وتهديد المصالح الإقليمية والعالمية وخطوط الملاحة الدولية.

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وأشاد الفريق المقدشي بالمواقف الوطنية الثابتة لمشائخ وأبناء القبائل والتفاف جميع شرائح المجتمع إلى جانب الجيش والهبة الشعبية لمساندة المُقاتلين في مواقع وميادين الشرف في تأكيد على أن الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة لن يقبل بالعودة إلى الماضي الإمامي والاستعماري ولن يسمح بمشاريع التقزيم والتقسيم.

ولفت الى أن ميليشيا الحوثي تقود الشباب والمغرر بهم إلى الموت والهلاك وترمي بأبناء القبائل في معاركها الخاسرة بُغية صناعة تقدمات كاذبة للتضليل على عناصرها ومموليها.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف وجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لمساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته ومُساندة أبطال القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد.

وتشهد مديرية نهم ومحافظتي مأرب والجوف منذ 18 يناير الماضي، مواجهات وصفها مراقبون عسكريون، بـ"العنيفة" بين قوات الجيش التابع للحكومة ىالشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأدى الصراع في اليمن الذي يدخل في مارس المقبل عامه السادس إلى مقتل 100 ألف مدني وتشريد قرابة 3.6 من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم" بحسب تصنيف الامم المتحدة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

