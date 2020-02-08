شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يفجر مفاجأة ..قبائل الجوف تغدر بالجيش الوطني وسقوط عشرات الشهداء والاسرى بقبضة الحوثين اليوم "احصائية اولية وتفاصيل ساخنة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 10:50 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر عسكرية إن قوات الشرعية اليمنية تعرضت اليوم السبت إلى كمين محكم نفذه مسلحي الحوثي في محافظة الجوف مما أسفر عن أسر عشرات من جنود وضباط قوات الشرعية.

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وقالت المصادر إن قوات الشرعية تعرضت إلى خيانة من أبناء قبائل الجوف المتعاونين مع مليشيا الحوثي الأمر الذي أدى إلى وقوع قوات الجيش الوطني في قبضة المليشيات.



وأضاف المصدر بأن ” أبناء القبائل المتعاونين مع جماعة الحوثي قاموا برصد تلك القوات وتحركاتها وقدموا تلك المعلومات لمقاتلي الحوثي التي تمكنت من عمل كمين محكم لها وقع من خلاله العشرات من قيادات وأفراد وضباط قوات الشرعية في الأسر



من جهه آخرى قالت الإعلامية أمل اليمني في تغريدة لها على صفحتها في موقع التدوين المصغر تويتر ” بفضل الله تم أسر العشرات من قوات الشرعية بينهم قيادات من الإصلاح وعشرات القتلى والجرحى في كمين محكم في جبهة مأرب والجوف “

