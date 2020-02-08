شكرا لقرائتكم خبر عن في تصعيد خطير ..مليشيا الانتقالي تمنع موكب حكومي من دخول عدن !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 11:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر محلية عن منع قوات تابعة لميلشيا " الانتقالي " المدعوم اماراتيا فريقا حكوميا وعسكرياً من دخول عدن لتنفيذ اتفاق الرياض. أقرأ أيضا : Advertisements قائد عسكري يفجر مفاجأة ..قبائل الجوف تغدر بالجيش الوطني وسقوط عشرات الشهداء والاسرى بقبضة الحوثين اليوم "احصائية اولية وتفاصيل ساخنة " ونقلت " الجزيرة " عن مصادر بعدن أن ميلشيا الانتقالي استوقفت الموكب الحكومي في نقطة " العلم " ومنعته من مواصلة السير في اتجاه العاصمة السياسية المؤقتة .



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