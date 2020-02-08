شكرا لقرائتكم خبر عن سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي صالح تفاجئ الجميع وتحدد موقفها من جماعة الحوثين وتصدر بيان صادم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 10:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت قبائل سنحان بمحافظة صنعاء رفضها صفقة ترامب وما تضمنته من بنود لتصفية القضية الفلسطينية وتسليم القدس للصهاينة المحتلين.

وباركت قبائل سنحان في وقفة قبلية اليوم ما حققته عملية البنيان المرصوص من انتصارات بجبهات نهم والجوف ومأرب.

وفي الوقفة أشاد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم بانتصار الجيش واللجان الشعبية في عملية البيان المرصوص في نهم والجوف ومأرب .. مباركا لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى هذه الانتصارات، التي جاءت بفضل صمود الشعب اليمني وتضحيات أبناءه في جبهات الصمود.

وثمن تضحيات أبناء سنحان الذين قدموا الغالي والنفيس ومواصلة رفدهم للجبهات بالرجال والعتاد والمال.

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ولفت الوكيل عاصم إلى أن قضيه فلسطين تمر اليوم أكثر من أي وقت مضى بمرحلة تآمر أنظمة العمالة اللاهثة وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني بدون خجل.

وفي الوقفة التي حضرها عضو مجلس الشورى محمد سلمان ووكيلا المحافظة عبدالملك الغربي وأحمد الصماط ومدير مديرية الحيمة الخارجية طلال غوبر، أشاد نائب مشرف المحافظة يحيى المويدي بانتصارات الجيش واللجان الشعبية في عملية البنيان المرصوص.

وأشار إلى دور قبائل سنحان ومديريات الطوق في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مستنكرا صفقه ترامب المشؤومة الهادفة تصفية القضية الفلسطينية.

بدورها أكدت كلمة المشائخ التي ألقاها الشيخ محمد الصريمي الرفض القاطع لصفقة ترامب والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية .. مباركا انتصارات عملية البنيان المرصوص.

