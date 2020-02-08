شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة اخبار امريكية تصدم الجميع "القوات الحكومية تخسر نهم ولم يعد في قبضتها سوى "جزء من حريب " فقط !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/08 الساعة 09:55 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال محمد الغباري مراسل وكالة رويترز الأمريكية، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رصدها محرر يمن دايركت، إن المعارك مازالت متواصلة في صرواح وفي جبل صلب وحريب نهم. وهي المناطق المتبقية من مديرية نهم في قبضة اللواء 125 التابع للشرعية ، لكنها اكثر شراسة باتجاه عاصمة محافظة الجوف.



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