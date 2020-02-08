شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قيادة قوات الحرس تصدر بيان هام بشأن العميد وهذا ما سيحدث في السبعين بالعاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. قيادة قوات الحرس تصدر بيان هام بشأن العميد وهذا ما سيحدث في السبعين بالعاصمة صنعاء (تفاصيل)

نعت قيادة قوات حرس الحدود استشهاد البطل العميد يحيى عبدالجبار سالم حسن جحدان (أبو طه) قائد اللواء 417 [حرس حدود] والذي ارتقى شهيداً أثناء ذوده عن الدين والعرض والوطن، مدافعاً عن أمنه وسيادته، مواجهاً في معركة النفس الطويل جحافل الغزاة المحتلين الطامعين وعملائهم.

جديد اب برس :

Advertisements

فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

{ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} صدق الله العظيم.

ننعي في قيادة قوات حرس الحدود إلى شعبنا اليمني العظيم والقيادة السياسية والثورية استشهاد البطل العميد/ يحيى عبدالجبار سالم حسن جحدان (أبو طه) قائد اللواء 417 [حرس حدود] والذي ارتقى شهيداً أثناء ذوده عن الدين والعرض والوطن، مدافعاً عن أمنه وسيادته، مواجهاً في معركة النفس الطويل جحافل الغزاة المحتلين الطامعين وعملائهم.

قيادة قوات حرس الحدود إذ تنعى الشهيد العميد (أبو طه)، والذي كان من أوائل المنطلقين لجبهات العزة والكرامة، واضعاً بصمته في مختلف الميادين ضد الغزاة وعملائهم، فتصدى لهم بشجاعة وإقدام واستبسال، متقدماً الصفوف الأمامية، غير آبهٍ إلا برضا الله عز وجل، صامداً ثابتاً مناصراً للمستضعفين، آبياً للضيم.

الشهيد العميد كان قائداً فذاً، ذو بصيرة ثاقبة، وحنكة عسكرية منقطعة النظير، شديد الحرص على أداء مهامه على أكمل وجه، لذا فقد أوجس العدو منه خيفة وذعراً، وحسب له ألف حساب، لما لقي على يديه من تنكيل، وحتى ارتقى شهيداً في ميدان الكرامة.

مثّل الشهيد نموذجاً فريداً في مواجهة كل التحديات والعقبات التي تواجه الوطن بشكل عام والحدود بشكل خاص، فقد قاد وشارك في العديد من العمليات النوعية في جبهات الحدود الشمالية، والتي سعت قوى العدوان على اختراقها، والتغلغل في مناطقها وانتهاك سيادتها بكل عددها وعتادها، وما سخرته من إمكانيات متطورة وكبيرة وحشد للمرتزقة من كل مكان، إلا أن الشهيد البطل وأمثاله من أبطال قواتنا المسلحة كانوا حصناً منيعاً شاهقاً تشرذمت أمامه أطماع الغزاة وعملائهم، وتبعثرت تحته كل مساعيهم وأوهامهم، وتجرعت قواهم أشد أنواع التنكيل وأقسى أنواع الخسائر ومازالوا.

ونؤكد لشعبنا العزيز أنّا ماضون على نفس الدرب الذي خطّه الشهيد (أبو طه) ورفاق دربه من الشهداء، مستلهمين من عزيمتهم وإرادتهم ما يشد بأسنا في مواجهة الغزاة وعملائهم والدفاع عن الوطن وسيادته ومكتسباته.

كما نعبّر عن خالص العزاء لأسرة الشهيد ونؤكد لهم أن دماء الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد (أبو طه) لن تذهب هدراً، وستثمر نصراً وعزة وكرامة، ولن يجني الغزاة وعملائهم سوى الخزي والعار والهزائم النكراء.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سيتم تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير صباح يوم الثلاثاء الموافق 1122020م بالعاصمة صنعاء من جامع الشعب.

المجد والخلود للشهداء

الشفاء العاجل للجرحى

الفرج القريب للأسرى

والخزي والعار للعدو وعملائه

صادر عن قيادة قوات حرس الحدود

السبت 14 جماد الآخر 1441هـ الموافق 822020م