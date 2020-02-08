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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل : حدث عسكري صاعق وردنا قبل قليل من العاصمة صنعاء ومدينة مأرب على مرمى حجر (صورة)

وزع الإعلام الحربي لقوات صنعاء، امس الجمعة مشاهد تبين السيطرة على جبل صلب الاستراتيجي المطل على مدينة مأرب.

واظهرت المشاهد مقاتلي قوات صنعاء أثناء عملية اقتحام جبل صلب، ومواقع عسكرية غربي مدينة مأرب،واندلاع المواجهات أثناء اقتحام الجبل ففرار القوات الموالية للتحالف، وتدمير آلياتها العسكرية، واغتنام آليات أخرى تركها جنود القوات الموالية للتحالف وفروا مترجلين.

جديد اب برس :

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وتظهر المشاهد أيضا اغتنام صنعاء أسلحة ومدرعات عسكرية لتضاف إلى قائمة كميات الأسلحة الكبيرة التي تم اغتنامها في وقت سابق، في معارك جبهة نهم، والتي تمثل أسلحة 17 لواء وعدد من الكتائب.

كما تبين المشاهد مركز مدينة مأرب، وهو على مرمى حجر من المواقع التي وصلت إليها قوات صنعاء.