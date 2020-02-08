شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب أصوات البطن المحرجة وطلاق التخلص منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتعرض البعض لمواقف محرجة بسبب صدور أصوات البطن ، ما يثير التساؤل حول أسبابها وطرق علاجها . ويؤكد الأطباء أن تلك الأصوات لا تعني إطلاقاً الشعور بالجوع ، وإنما تعود للأسباب التالية : جديد اب برس : Advertisements 1- تناول أطعمة معينة كالمخللات ، والأطعمة الحريفة ، والأطعمة ذات الدهون المرتفعة . 2- الإفراط في تناول الشاي والقهوة . 3- انتفاخ المعدة وما يصاحبها من غازات . 4- التهاب الحوصلة المرارية . 5- تشنج القولون الناتج عن قلة السائل المراري . وينصح الأطباء بأهمية التقليل من تلك الأطعمة والتقليل من مشروبات الشاي والقهوة وعلاج إضطرابات الأمعاء لتجنب تلك الأصوات .

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