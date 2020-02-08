شكرا لقرائتكم خبر عن مدير يغتصب موظفة مستغلا حاجتها للعمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استغل شخص عربي الجنسية حاجة فتاة للعمل وهتك عرضها بالإكراه في الإمارات، حيث تحسس أجزاء من جسدها والتصق بها أثناء ذهابها معه لموقع العمل لتعرف على طبيعية العمل الموكل إليها.

وبرأت محكمة جنايات رأس الخيمة، الشخص العربي الجنسية من تهمة هتك عرض فتاة بالإكراه، لأنها لم تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لإثبات الاتهام الموجه للمتهم.

جديد اب برس :

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واستندت المحكمة في قرار البراءة إلي أن الواقعة لم يشاهدها أي شاهد ولا يأخذ ما جاء في شهادة المجني عليها وأن المحكمة لا تراها كافية لإدانة المتهم لأن أقوال المجني عليها تضاربت بشأن توقيت حدوث الواقعة.