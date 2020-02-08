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مدير يغتصب موظفة مستغلا حاجتها للعمل

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عدن - ياسمين التهامي - استغل شخص عربي الجنسية حاجة فتاة للعمل وهتك عرضها بالإكراه في الإمارات، حيث تحسس أجزاء من جسدها والتصق بها أثناء ذهابها معه لموقع العمل لتعرف على طبيعية العمل الموكل إليها.

وبرأت محكمة جنايات رأس الخيمة، الشخص العربي الجنسية من تهمة هتك عرض فتاة بالإكراه، لأنها  لم تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لإثبات الاتهام الموجه للمتهم.

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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واستندت المحكمة في قرار البراءة إلي أن الواقعة لم يشاهدها أي شاهد ولا يأخذ ما جاء في شهادة المجني عليها وأن المحكمة لا تراها كافية لإدانة المتهم لأن أقوال المجني عليها تضاربت بشأن توقيت حدوث الواقعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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