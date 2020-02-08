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عدن - ياسمين التهامي - «رائحة كريهة» تكشف وفاة عروسين بعد 4 أيام من مصرعهما
شهدت مصر واقعة مروعة حيث توفي شاب وعروسه بعد شهرين فقط من زواجهما؛ بسبب تسرب غاز ” السخان ” داخل حمام شقتهما؛ حيث ظلت جثثهما لمدة 4 أيام متصلة ولا أحد يعلم ما حدث للعروسين.
وأوضح الجيران، أن رائحة كريهة انبعثت من شقتهما دفعت أشقاء زوجته وجيرانه للشك في حدوث مكروه لهما قبل أن يكتشفوا جثتي العريس وزوجته داخل شقتهما بعد أقل من شهرين على الزفاف.
جديد اب برس :
وعند دخول الشقة، وجدت جثة الزوج مسجاة على الظهر على سرير غرفة نومه، كما تبين وجود جثة زوجته، مسجاة على وجهها داخل حمام الشقة بسبب تسريب غاز من سخان الغاز بحمام الشقة؛ فيما أكد الجيران على حسن أخلاق العريس الراحل ” كان شهم وجدع ” .
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